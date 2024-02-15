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泰安櫻花季2/25起跑 警方規劃交管遊客輕鬆賞花

2024/2/15 09:06
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市后里區泰安派出所有最美派出所之稱，派出所旁的櫻花林盛開時美不勝收。泰安櫻花季25日登場，初估花期延長至3月，警方規劃交通管制，讓遊客輕鬆賞花。

台中市后里區泰安派出所、泰安國小旁種植大片櫻花樹，有吉野櫻及八重櫻，每逢開花時節，豔紅的櫻花搭配派出所日式建築以及公園橋墩設計，充滿濃濃日式風情，美景吸引許多民眾前往賞花。

台中市大甲警分局今天發布新聞稿表示，113年度泰安櫻花季25日舉辦開幕活動。大甲警分局泰安派出所預估今年花期將持續至3月初，派出所規劃交通管制時間，2月18日、2月24日至3月3日，以及3月9日、10日，上午9時至下午6時。

警方指出，車輛行駛動線以單行道方式實施。車輛由重劃東路、安眉路進場，往安眉路與福安路口離場。車輛由福興路進場，於泰安福興宮前迴轉離場。

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因鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，以確保交通順暢。加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。

派出所規劃行人徒步區，福興路段（泰安福興宮至東勢產業道路），安眉路段（泰安派出所至13號旁路口至福興路），產業道路（沿后里農會泰安倉庫）泰安國小至泰安舊火車站。行人徒步區內管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內居住民眾及東勢區明正里居民車輛得身分證件進入，仍應依管制行駛路線行駛。（編輯：陳政偉）1130215

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