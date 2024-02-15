好天氣加情人節助攻 百貨春節假期業績雙位數成長

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（中央社記者曾智怡台北15日電）好天氣助陣，春節假期百貨業績開紅盤，業者指出，儘管去年疫情解封墊高基期，今年春節連假搭上情人節，帶動餐飲、黃金、珠寶買氣，整體業績達到雙位數比例成長。

今年春節連假年節氣氛濃厚，遠東百貨指出，春節期間全台氣候普遍舒適乾爽，統計8日至14日整體業績相較去年同期相比達近1成成長，化妝品成長動能直逼2成，女用飾品、餐飲、精品搭上情人節也是買氣豐收，餐廳訂位更是滿位，加上各店應景活動、奉茶發糖果吸引人氣，新春業績開紅盤。

遠東SOGO指出，去年疫情解封後，營收基期墊高，但今年春節期間入店客數和業績仍有2位數成長，尤其年節檔期搭上情人節，帶動黃金、珠寶等業種表現優異；精品、名品也在檔期內推出早春新品，不少顧客趁著優惠入手；3C商品如手機、iPad、筆電和音響，則是年輕人和上班族的最愛。

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此外，出國旅遊潮之下，行李箱、戶外保暖服飾、賞雪相關商品熱賣。

環球購物中心Global Mall全台8店春節期間湧現人潮，不僅初一起近2000個福袋熱賣，清晨6時就有民眾開始排福袋，業績對比去年春節同期成長近10%，並創下歷年業績新高。其中，龍年保值黃金金飾、美型高單價家電、遊戲機等全家同樂商機發酵，春節連假期間金飾、家電及餐飲業績成長近15%。（編輯：張均懋）1130215