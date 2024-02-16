中油雙機制穩油價 下週汽油估漲1角柴油降1角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北16日電）石油輸出國家組織（OPEC）看好今年全球石油需求增加，國際油價聞聲走高。中油持續啟動油價雙平穩機制吸收漲幅，預估19日凌晨零時起，汽油每公升零售價調漲新台幣0.1元，柴油調降0.1元。

依照預測，92無鉛汽油零售價調整為每公升29.1元，95無鉛汽油每公升30.6元，98無鉛汽油每公升32.6元，超級柴油每公升為26.9元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據中油浮動油價公式，累算至2月15日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶82.73美元，較上週79.86美元上漲2.87美元；新台幣兌美元匯率為31.425元，較上週31.357元貶值0.068元。

按浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽、柴油每公升零售價各調漲2.1元、3元。中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估19日凌晨零時起，汽油每公升零售價調漲0.1元，柴油則調降0.1元。（編輯：潘羿菁）1130216