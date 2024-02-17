馬祖珠山電廠增設新機組 盼生力軍加入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北17日電）負責馬祖發電工作的珠山電廠由60多人的團隊一肩扛起，因應用電需求持續增加，電廠將增設4部新機組與儲能系統，強化電力系統穩定性，也期盼更多生力軍加入電力幕後英雄行列。

台電除台灣本島設有數十座電廠、上百部發電機組，在澎湖、金門與馬祖分別設有離島電廠與獨立輸配電網。隸屬於台電基隆協和電廠的馬祖珠山分廠（含珠山、南竿廠區）共10部柴油發電機組，總裝置容量2.6萬瓩，供應馬祖地區逾4000用戶用電。

馬祖10年來用電量成長累計超過20%，去年更突破8200萬度新高紀錄。

因應用電需求持續增加，台電將於珠山電廠增設4部新機組，各2000瓩，同時打造可存下2000度電的儲能系統（2MW/2MWh），遇電力突發事件可瞬間提供即刻救援電力，全面強化電力系統穩定與彈性。預計新機組完工上線後，既有機組將搭配除役及轉備用，屆時每年更可減少近700噸碳排放，兼顧供電與環境永續。

台電珠山電廠團隊目前共67人，負責全馬祖3個發電廠區、13部機組24小時全天候不間斷的運轉發電，以及機械、電氣、儀控、環化等設備維護等。

主管珠山分廠的協和電廠副廠長簡明利表示，馬祖交通生活機能越趨完整，如交通搭飛機不到1小時就可抵達，每天約10班次往返，在地連鎖超商、咖啡店與餐廳持續增加，電廠也會提供宿舍，每月費用甚至不到新台幣200元，相較一般萬元起跳的租金行情，花費僅1/50。

另外，台電因應離島生活及返鄉需求，提供每月萬元津貼加給。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

來自桃園的洪妤瑄今年36歲，3年前加入台電即進入珠山分廠團隊，目前擔任職安衛管理專員把關全廠工安與同仁健康。她說，馬祖環境生活單純，與電廠同事間變得如家人一樣，就像知名韓劇「海岸村恰恰恰」描繪的海岸鄉村。

育有兩名子女的洪妤瑄，雖然需定期交通往返台灣本島，但反而善用離島津貼與入籍馬祖的交通優惠，未曾缺席兒女的重要成長過程。（編輯：張良知）1130217