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背風側及民俗活動影響 雲嘉南留意空氣品質亮紅燈

2024/2/18 11:06（2/18 11:16 更新）
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環境部預估，18日中部、雲嘉南及金門空氣品質亮橘燈，雲嘉南及金門局部地區短時間可能達紅色警示等級。（圖取自環境部網頁airtw.moenv.gov.tw）
環境部預估，18日中部、雲嘉南及金門空氣品質亮橘燈，雲嘉南及金門局部地區短時間可能達紅色警示等級。（圖取自環境部網頁airtw.moenv.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北18日電）環境部表示，今天各地因民俗活動影響，可能造成短時間污染物濃度上升，西半部為背風側，預估中部、雲嘉南及金門空氣品質亮橘燈，雲嘉南及金門局部地區短時間可能達紅色警示等級。

今天是大年初九天公生，環境部提醒，須留意民俗活動可能造成短時間污染物濃度上升；西半部地區夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、金門全天易有霧或低雲影響能見度。

根據環境部空氣品質監測網，今天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物易累積；今天截至上午10時，已有14測站空氣品質亮橘燈（對敏感族群不健康），多位於彰化至台南、高雄、金門一帶，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環境部表示，今天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、高屏及馬祖、澎湖為「普通」等級，清晨至上午高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南及金門局部地區短時間可能達紅色警示等級。

未來一週，今天至21日環境風場為東南風至偏南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；22日鋒面通過及東北季風增強、23日東北季風影響，迎風面擴散條件轉好，中南部污染物仍稍易累積。（編輯：張雅淨）1130218

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