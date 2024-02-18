客家文學5作品翻譯 捷克西班牙英語推廣

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（中央社記者張雄風台北18日電）客家委員會今天發表客家文學作品翻譯及海外推廣成果，主打李喬等4名客籍文學家5部作品，未來將繼續翻譯更多台灣客家文學作品，翻譯成更多語言，盼讓世界認識台灣客家文化。

客委會舉辦「2021-2023年客家文學作品翻譯及海外推廣」階段成果發表會，主打李喬、曾貴海、吳錦發、張芳慈4名客籍文學家、共5部作品。

客委會晚間發布新聞稿表示，此次經翻譯以英語、西班牙語、捷克語等多國語言進行推廣、發表的客家文學，包含民國112年出版李喬短篇小說選集「人球」及「尋鬼記」、張芳慈詩集「你來過這裡」、吳錦發詩集「媽媽的倒牽馬」、曾貴海詩集「黃昏自畫像」。

另外，將於今年6月接續出版杜潘芳格「杜潘芳格詩集」、吳錦發「青春三部曲」及李旺台「蕉王吳振瑞」；同步辦理李喬「寒夜三部曲」全文翻譯，以及曾貴海詩作翻譯等。

客委會主委楊長鎮表示：「翻譯就是兩種語言文化之間的深入交流，用我們的語言消化另外一個文化，成為文化成長的養分；感謝翻譯工作者付出生命中的重要時間，將客家文學作品翻譯成英語、西班牙語和捷克語，未來希望能增加其他語言，以及翻譯更多客家文學作品。」

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楊長鎮指出，對於日本時代客家台灣人所寫的文學評論或其他文史，希望有機會整理翻譯成華文，目前正在進行邀請作家用客語創作的計畫；此外，也將世界文學名著翻譯成客語，期許透過翻譯讓客家文化精神與世界交流，這也是客委會成立及推動客家文藝復興的重要工作之一。

客委會自107年起推動「客家文作品翻譯及海外推廣」計畫，並在日本推廣5本日譯客家文學，有鍾肇政「歌德激情書」、李喬「藍彩霞的春天」、曾貴海「曾貴海詩選」、利玉芳「利玉芳詩選」、甘耀明「冬將軍來的夏天」等。（編輯：管中維）1130218