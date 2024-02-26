鎖定越南旅遊商機 台灣虎航4月開航富國島

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（中央社記者余曉涵台北26日電）鎖定台灣旅客赴越南旅遊商機，台灣虎航今天宣布4月2日開航桃園到富國島航線，每週營運3班。

越南富國島為越南最大離島，是著名魚露、胡椒與珍珠的產地。富國島位於越南西南方外海，距越南本島約200公里，整島面積約585平方公里，從北到南長度約50公里，近年成為新興觀光勝地，也是越南唯一免簽證的旅遊地區。

看好台灣旅客赴越南富國島旅遊商機，不少航空公司都以包機或直飛形式從台灣飛富國島，包含星宇航空、越竹航空、越捷航空等，過去都陸續推出包機跟直飛航班，市場反應熱烈。

繼今年1月越捷航空宣布開航台灣直飛富國島航線後，台灣虎航今天發布新聞稿宣布4月2日開航桃園到富國島航線，再度拓展東南亞航線。

台灣虎航指出，開航初期，每週營運3班，去程航班編號IT557，每週二、四、六的下午2時40分自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT558，每週二、四、六的下午6時25分自富國國際機場起飛。

台灣虎航表示，新航線27日起將推出開航促銷價，單程未稅新台幣3299元起。

另外，華信航空今天發布新聞稿表示，台北-馬祖南竿開航1週年，推出週年慶限量促銷機票，單程1428元起，旅客今天起可透過華信官網購票。

華信航空指出，華信假期同步推出週年慶優惠，旅客可任意選擇南竿、北竿、東西莒精選民宿，暢遊北海坑道藍眼淚、媽祖宗教園區、大坵島賞梅花鹿、東湧燈塔、鐵堡、津沙及芹壁聚落等必遊知名景點。（編輯：張雅淨）1130226