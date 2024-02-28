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龜山島3/1開放登島 淨灘清出3.5公噸垃圾

2024/2/28 14:17（2/28 14:41 更新）
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宜蘭縣龜山島3月1日起重新開放遊客登島，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處28日舉辦「龜山島淨灘活動」，超過600人參與，清出3.5公噸垃圾，希望各界共同守護美麗的龜山島。（東北角管理處提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 113年2月28日
宜蘭縣龜山島3月1日起重新開放遊客登島，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處28日舉辦「龜山島淨灘活動」，超過600人參與，清出3.5公噸垃圾，希望各界共同守護美麗的龜山島。（東北角管理處提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 113年2月28日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭縣龜山島3月1日起重新開放遊客登島，交通部觀光局今天舉辦「龜山島淨灘活動」，清出3.5公噸海漂垃圾，盼喚起大眾保育意識。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，龜山島定位為生態島，每年12月1月到隔年2月底封島，讓島上生態在沒有外界干擾下，得以休養生息，今年將於3月1日重新開放遊客登島，除每週三開放給學術單位，其餘每天上限1800人。

東北角管理處指出，今天的「龜山島淨灘活動」超過600人參與，清出3.5公噸垃圾，希望各界共同守護美麗的龜山島。

東北角管理處表示，龜山島擁有豐富的動植物生態及歷史文化，島上景點可走訪環湖步道，欣賞湖光山色，還有神秘軍事坑道。此外，登上島上401高地更能俯瞰龜山島全貌。

除登島外，乘船繞龜山島也是受歡迎旅程，從海面上可欣賞島上壯闊的地質景觀與懸崖峭壁，每年4月至10月龜山島周邊海域也是最佳賞鯨豚季節。（編輯：李亨山）1130228

#龜山島
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