花蓮在地蛇紋石製做家具 玉里孩子作品奪iF設計獎

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮手作家具品牌「木想傢」，以國產材料製作的相思木蛇紋石餐桌，獲德國iF設計獎；創辦人王嘉納表示，偏鄉孩子創造力不輸給世界其他地方，國際肯定讓大家更有信心。

花蓮玉里鎮193縣道的松浦「小松菸」是木想傢的基地，由曾在玉東國中服務逾20年並創立木工班的王嘉納老師創辦；台灣木想傢人才培育協會執行秘書劉闓毅告訴中央社記者，目前有6名正職人員，寒暑假會有木工班學生實習。

王嘉納創辦理念就是希望透過手工木作家具的製作，使偏鄉青年能夠獲得在地就業機會，翻轉偏鄉困境；近3年來，協助玉里有志青年投入木工技藝鑽研，每年產出超過200件作品，細膩作工及細節，在多項展覽中屢讓民眾驚豔。

劉闓毅說，此次獲獎作品是王嘉納與青年共3人，耗費1個月時間完成，利用玉里產製的蛇紋石，透過獨特皮革面處理工法，利用蛇紋石結晶硬度不同特性進行加工，呈現宛若皮革起伏與霧面質感，取代常見亮面工法的冰冷觸感，結合全榫接的相思木桌腳，以手工於接縫處打磨出圓潤弧角，使整體作品展現溫暖柔和氛圍。

今年度iF設計獎（iF Design Award）有來自全球72個國家，近1萬1000件參賽作品競逐。木想傢以100%台灣國產素材製作，石材不但達成在地製作縮短供應鏈的減碳效果，更是希望讓大部分台灣人熟悉材質，呈現出不同的高級質感，讓民眾認識台灣材料之美。

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王嘉納表示，要在偏鄉創造一個產業，讓在地青年有好的工作機會，確實非常辛苦，幸好一路上有許多貴人相助，以這次作品來說，非常謝謝農業部林業署花蓮分署與財團法人石材暨資源產業研究發展中心的協助。

王嘉納指出，對玉里的孩子而言，此獎項是給他們非常大鼓勵，獲得國際獎項肯定更是證明在花蓮玉里，同樣有好的材料、好的技術、好的設計，絕不輸給世界其他作品，也對未來更具有信心，繼續讓這個產業在地方不斷深耕、創新。（編輯：陳仁華）1130229