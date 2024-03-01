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軍公教退休金調高4% 全教產憂跟不上通膨

2024/3/1 11:55
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（中央社記者陳至中台北1日電）總統蔡英文昨天宣布，退休軍公教人員的退休金調高4%。全國教育產業總工會（全教產）認為4%不夠，跟不上通貨膨脹，建議修法比照勞保，隨物價指數調整。

總統昨天晚間在臉書發文指出，為適時反映物價指數的變動，維持退休人員的生活品質，政府將退休軍公教的退休金調高4%，並且溯及從今年1月1日起正式生效。

全教產今天發布新聞稿，擔心調高4%仍不夠，跟不上通貨膨脹。全教產指出，上一次調整在民國111年，當時依照消費者物價指數應調高3.69%（前一次調整基準106年12月物價指數97.35，110年12月為101.04），卻只調整2%，已「積欠」1.69%。

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全教產主張，政府這一波調整基準，以111年1月1日重新起算，沒有補足111年的「積欠」。112年12月物價指數已達106.59，應調整5.51%，加上之前積欠的幅度，應該調高7.2%，卻只有調4%。

全教產建議修正「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，讓退休軍公教人員的退休金比照勞保，當物價指數累計成長達5%時，就依該成長率調整，而非還要考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率等擬定調整方案，形成差別對待。（編輯：管中維）1130301

#全國教育產業總工會
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