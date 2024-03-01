清華、陽明交大年度盛事 為期3天甲辰梅竹開賽

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）國立清華大學、陽明交通大學2校年度運動及學藝盛事「梅竹賽」今天開賽，由清華校長高為元與陽明交大校長林奇宏一同擊鑼，宣布為期3天的甲辰梅竹正式開賽。

今年的梅竹賽由清華大學主辦，高為元致詞指出，梅竹賽年年傳承，象徵著2校密切的合作關係，今年邁向第56屆。林奇宏致詞表示，2校密切的情感可以用「愛恨情仇」來形容，稱得上「你泥中有我，我泥中有你」，希望梅竹精神永存，梅竹大賽可年年舉行。

擔任今年梅竹賽總召的清華大學教育學院學士班大4學生蔣品玟表示，清交校地相鄰，2校學生在學術、社團等面向互動頻繁，也經常到友校餐廳用餐、運動場上一同揮灑汗水，感謝2校校方的支持，35名來自兩校的梅竹籌委會成員半年來的籌備。

清大提供新聞資料表示，梅竹賽創始於民國58年，當年清、交2校為促進學生交流，培養運動及學藝風氣，決定於每年2、3月間舉辦梅竹錦標賽。

清大表示，今年梅竹賽正式計點的比賽項目共有10項，包括女排、男排、女籃、男籃、棒球、網球、羽球、桌球、象棋、橋藝，哪1校獲得5點以上的積分，即可贏得梅竹總錦標。

清大指出，在計點的正式賽之外，還有9項不計點的表演賽，包括足球、壘球、射箭、女網、圍棋、劍道、女桌、撞球及西洋棋，其中的西洋棋是今年新增的表演賽。（編輯：林恕暉）1130301