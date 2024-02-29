陽明交大擬推永續捐贈基金 盼2035年達500億

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（中央社記者許秩維台北29日電）陽明交通大學宣布將推動財務結構變革，期望未來成立永續型捐贈基金，仿造美國常春藤盟校透過股利或孳息收益來運作，期望2035年校務捐贈基金達到新台幣500億元規模。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大昨天舉行傑出校友頒獎典禮，校長林奇宏除了感謝各界校友對陽明交大的支持，同時也宣示將推動大學財務結構變革，期望將各界捐贈作為改善大學財務體質的基礎，讓陽明交大財務結構能跟全球頂尖名校看齊。

永續型捐贈基金是歐美大學普遍設立的機制，以美國常春藤盟校的永續型捐贈基金為例，規模大多超過300億美元，股利或孳息收益占學校全年支出的1/5到1/3間。

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「讓大學擁有永續基金的釣竿，可以自己釣魚、自給自足。」林奇宏表示，陽明交大成為竹科半導體產業的堅實後盾後，若要晉升為世界頂尖高科技研發教育機構，財務與資本結構的體質改革是必須的，才能擁有充裕經費推動更多研究中心計畫，培育出更多新興產業、打造台灣新的護國神山。

林奇宏指出，期望未來成立陽明交大永續型捐贈基金，仿造美國常春藤聯盟模式，以不動用捐贈本金或股本的方式，透過股利或孳息收益來運作，希望透過這樣的「留本型損贈」，讓校務捐贈基金在2035年達到500億元規模。（編輯：張雅淨）1130229