高鐵清明連假加開195班次 3/6起開放購票

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（中央社記者余曉涵台北4日電）台灣高鐵今天表示，清明連假疏運期間總共加開195班次，包含南下99班、北上96班，總計6天提供1097班次，從6日凌晨0時起開放旅客購票。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，4月3日至4月8日規劃清明假期疏運，期間加開195班次列車，包含南下99班、北上96班，總計6天提供1097班次的旅運服務，旅客可自3月6日凌晨0時起，透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能），或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票。

台灣高鐵指出，觀察清明假期疏運期間旅運需求，將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月3日下午3時到晚間9時及4月4日上午7時到下午5時的南下方向；4月6日下午2時到晚間9時及4月7日上午11時到晚間9時北上方向，配置有8節自由座車廂區間列車。

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台灣高鐵說明，清明疏運期間也規劃6班跨日車次，均配置2節自由座車廂，提醒旅客，各跨日車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間，請旅客留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，確保行程順暢。

另外，台灣高鐵表示，為服務旅客於3月中、下旬提前返鄉掃墓及參加各種大型活動的旅運需求，自3月15日至3月31日連續3週實施週末短期增班，期間共增開58班次列車（南下35班、北上23班），以加強服務往返雲嘉南地區掃墓旅客需求。（編輯：陳仁華）1130304