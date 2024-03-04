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日本中央大學訪南一中 上演台日劍道大會師

2024/3/4 12:51（3/4 13:11 更新）
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台南一中邀請日本中央大學劍道部來台進行親善交流活動，3日在校內安排多所大學、高中劍道社成員進行分組對抗賽，上演台日劍道大會師。（台南一中提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月4日
台南一中邀請日本中央大學劍道部來台進行親善交流活動，3日在校內安排多所大學、高中劍道社成員進行分組對抗賽，上演台日劍道大會師。（台南一中提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月4日
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南一中邀請日本中央大學劍道部訪台，舉行「2024竹園岡論劍」親善交流活動，並安排多所大學、高中劍道社成員分組對抗賽，上演難得台日劍道大會師。

台南一中校長廖財固今天透過新聞稿表示，日本中央大學總校位於東京都，創校超過100年，歷史悠久，以法學知名，畢業生司法官考試及律師考試及格率為日本數一數二，知名校友則有日本前首相海部俊樹、動畫導演新海誠、演員阿部寬等人。

日本中央大學劍道部曾於全日本學生劍道優勝大會中獲三連霸，女子組亦曾奪下冠軍優勝，此次在台南一中劍道社指導老師蘇欽俊邀請下，共有39名師生訪台，昨天參加台南一中舉行的「2024竹園岡論劍」親善交流活動。

日本中央大學由入場著裝、熱身、基本練習開始，展現全程劍道儀制，並在指導練習中指導台南一中學生劍道演練，重頭戲是中學組青年劍道對抗賽，以及大學組台日大學劍道對抗賽。

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除日本中央大學外，還有台灣大學、清華大學、陽明交通大學、新營高中、善化高中等學校劍道社團同好以武道會友，進行君子之爭，是力與美的交流。

廖財固說，劍道是一門運動，也是哲學，能鍛鍊專注力與意志力，培養個人品格與氣質，南一中在日治時期就成立劍道部，在各項競技與比賽中屢獲佳績，當時校園內還設有武德殿，雖然建築本體沒有保存下來，但所代表堅毅與專注精神仍值得現今學子效法。（編輯：郭諭儒）1130304

#廖財固
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