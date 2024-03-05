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祖父80年前在台南當校長 日女訪鹽水國小尋根

2024/3/5 21:16（3/5 21:26 更新）
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日本女子宮崎留美子（右）4日造訪祖父在日治時期擔任校長的台南市鹽水區鹽水國小，校長王惠足（左）協助完成尋根之旅。（王惠足提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月5日
日本女子宮崎留美子（右）4日造訪祖父在日治時期擔任校長的台南市鹽水區鹽水國小，校長王惠足（左）協助完成尋根之旅。（王惠足提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市鹽水區鹽水國小接獲日本女子宮崎留美子電子郵件，提及祖父曾任日治時期鹽水國小校長，希望到學校拜會尋根。校方依約定昨天接待，也讓她對台灣人情味留下好印象。

鹽水國小校長王惠足告訴中央社記者，校方上個月接到這封來自日本電郵，信中提到因祖父宮崎才治曾於日治時期在鹽水國小擔任校長，希望到學校參訪看看祖父當年工作的地方，進行一趟尋根之旅。

王惠足表示，經調閱相關資料發現，宮崎才治是鹽水國小第13任校長，於1941（日治昭和16）年到任；而鹽水國小的前身為嘉義國語傳習所鹽水港分教場，設立於1898（明治31）年7月1日，同年10月1日改為鹽水港公學校。

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宮崎留美子昨天依約定造訪位於鹽水區朝琴路上的鹽水國小。王惠足陪同對方參觀校園，雙方透過英語交談，她特別介紹位於校園內的歷史建築鹽水國小神社。宮崎留美子也在神社虔誠參拜，除了校內參訪，宮崎留美子走訪鹽水八角樓、王爺巷、天主教堂等景點。

王惠足說，宮崎留美子自述曾於約30年前與家人一起到台灣旅遊，雖去過祖父曾居住的新營區，但沒有到鹽水國小參觀，心裡留有遺憾，此次終於在校方協助下完成多年心願，也感受台灣濃厚人情味。（編輯：孫承武）1130305

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