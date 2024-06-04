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遲了78年 雄中頒發畢業證書給95歲日籍校友

2024/6/4 19:16（6/4 19:46 更新）
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高雄中學4日舉辦畢業典禮，95歲的「高雄一中」（高雄中學前身）日籍老校友宮城政三郎（圖）透過影片祝福學弟妹畢業快樂，雄中也頒給他遲到78年的畢業證書。（雄中提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月4日
高雄中學4日舉辦畢業典禮，95歲的「高雄一中」（高雄中學前身）日籍老校友宮城政三郎（圖）透過影片祝福學弟妹畢業快樂，雄中也頒給他遲到78年的畢業證書。（雄中提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月4日
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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄中學今天舉辦畢業典禮，出現令人感動的一幕，95歲的「高雄一中」（高雄中學前身）日籍老校友宮城政三郎透過影片祝福學弟妹畢業快樂，雄中也頒給他遲到78年的畢業證書。

台灣老兵關懷協會理事長朱家煌去年6月率團前往沖繩參加台灣兵慰靈祭典，當地報紙報導了一同前往的日本軍護士楊廖淑霞，團隊在搜尋報導內容時意外發現另一篇報導，談到當時在高雄一中的學徒兵宮城政三郎。

雄中今天透過新聞稿表示，因為朱家煌是雄中校友，他和雄中聯繫，雄中清查學籍資料，確認宮城政三郎是第20屆學生，但列為行蹤不明；雄中透過沖繩當地琉球新報的記者找到這名失聯多年校友。

宮城政三郎透過記者說明了當年在雄中的狀況，他出生於與那國島，1944年戰爭逼近沖繩，由於他的父親有船隻，在台灣與母親一起從事漁業，宮城政三郎想「如果要死，就在父母身邊」，於是在1944年8月前往台灣，並從原先就讀的沖繩縣立第一高校（現今的首里高校）轉學至高雄第一中學。

經轉述，宮城政三郎當時的家在湊町，距離學校約3公里遠，由於靠近高雄港，成為美軍空襲目標之一。1945年初某日，他看見港口方向冒出黑煙，返家途中發現周圍景象慘不忍睹，還好當時家人已避難到新威地區。

宮城政三郎說，雖然他有一段時間跟著母親行動，但他後來還是回到雄中。1945年3月因為臨時召集和雄中同學一起成為學生兵，5月有一天在壽山搬運木材，他們遭到空襲攻擊，他和2名台灣同學正好在山洞中逃過一劫，但同隊有10人死亡。

「我衷心希望台灣永遠是一座和平幸福的島嶼」，宮城政三郎在影片中說，他所有的朋友們都不想死於戰爭，「我的台灣同學對於來自沖繩的我十分友善，當日本戰敗時，新威的居民也對我說不要回去留下來吧。」

雄中表示，雄中日籍老校友已經逐漸凋零，發現失聯的老學長，行政會報討論決定上頒發榮譽畢業證書給他，表彰他在沖繩推動和平理念的各項努力。

雄中校長莊福泰和學務主任顏銘賢受日本台灣平和基金會邀請，將於21日前往沖繩，將在沖繩縣立首里高校親自頒發榮譽畢業證書給宮城政三郎。（編輯：郭諭儒）1130604

高雄中學校長莊福泰（右）4日於113級畢業典禮上，頒發榮譽畢業證書給95歲的日籍老校友宮城政三郎，由台灣老兵關懷協會理事長朱家煌（左）代領。（雄中提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月4日
高雄中學校長莊福泰（右）4日於113級畢業典禮上，頒發榮譽畢業證書給95歲的日籍老校友宮城政三郎，由台灣老兵關懷協會理事長朱家煌（左）代領。（雄中提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月4日
#高雄中學
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