綠委助家長挑幼兒園 擬修法堵地雷學校借屍還魂

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（中央社記者王揚宇台北6日電）又到每年一度的幼兒園招生季，社福團體出身的民進黨立委林月琴，今天與民間團體召開記者會，提供幼兒園安全檢核表作為家長挑選幼兒園的參考，也希望透過修法，避免地雷學校借屍還魂。

近年幼兒園不當對待事件頻傳，如何替孩子選學校是許多新手家長的煩惱，林月琴今天邀集全國幼教產業工會及靖娟兒童安全文教基金會，在立法院共同召開記者會，呼籲選幼兒園需注意立案、師資、教學課程與空間環境等4大原則，民眾也可至靖娟基金會臉書下載幼兒園安全檢核表。

關於立案部分，民眾可上教育部全國教保資訊網查詢，或是去現場看幼兒園時，檢查幼兒園是否有在明顯處張貼立案證書。在師資上，幼兒園是否有在明顯處張貼師資學歷和證照，了解園內師生比，例如3到6歲班級師生比為1:15、2歲幼幼班師生比為1:8等。

林月琴指出，目前許多重大違規事件的幼兒園，被地方縣市政府廢止立案而停業，但業者在事件爆發後，更換幼兒園名字，甚至負責人改名重起爐灶、借屍還魂後，又繼續用新的幼兒園對外招生。

林月琴說，將與民間團體討論修正幼兒教育及照顧法，避免重大違規的地雷幼兒園改名後，又重新招生借屍還魂。此外，教育部的全國教保資訊網應更圖像化，參考民間製作的台灣幼兒園地圖，幫助家長透過如Google地圖的方式，就能找到住家附近幼兒園的相關資訊及裁罰紀錄，讓查詢方式更容易上手。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，師資人力專業度跟師生比攸關幼兒安全，家長要特別留意這些細節，班上務必是要有足夠的專業師資。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，家長往往在幼兒受傷或發生爭議時才發現幼兒園違法之處，呼籲政府應加強稽查。（編輯：蘇龍麒）1130306