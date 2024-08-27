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立委揭花蓮兒少機構涉虐待 衛福部允督促縣府處理

2024/8/27 19:24
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（中央社記者曾以寧台北27日電）花蓮禪光育幼院遭爆涉嫌以熱熔膠棒、藤條打院生。衛福部社家署今表示，花蓮縣政府已展開調查，將督促縣府盡快處理；對於新提到的不當對待情況，將另案調查。

民進黨立委林月琴等人今天表示，花蓮禪光育幼院涉嫌以熱熔膠棒、藤條打院生，或將院生綁在輪椅上等，有虐待、霸凌情形，而花蓮縣政府獲報調查2個月，仍未有調查報告，呼籲中央介入調查。

衛福部社會及家庭署副署長周道君接受中央社記者電訪說明，先前已有媒體批露此育幼院疑以「生活體驗」名義，長時間將院童固定在輪椅上、約束手部且不能上廁所。這部分花蓮縣政府已經展開調查，也有一定進度；將持續督促確定調查結果，若有需要，盡快依「兒童及少年福利與權益保障法」處分。

周道君指出，此次記者會中也有提到部分其他先前未曾提及、但也可能有違法情況的部分，則會請花蓮縣政府另件處理，盡快啟動調查，並將在過程中與花蓮縣府保持密切聯繫，盡速提供協助。

林月琴並指出，花蓮禪光育幼院多年績效不佳，甚至屢次傳出不當對待事件，中央應加強督促地方縣市政府積極改善育幼院狀況；且社福考核中強調轄內安置，可能會造成為轄內安置而轄內安置，而無法考量機構好壞、孩童權益，導致陷孩童更不利狀況。

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對此周道君回應，確實有部分個案跨轄安置或更符合兒少最佳利益，未來考核上如何更有效反映兒少利益，將與地方政府討論如何調整相關指標、考核標準等技術層面問題，尋求較客觀方式處理。

周道君指出，花蓮是否有空間、再想辦法多做一點努力，充裕轄內安置資源，也是解決問題的方法，將再與縣市政府討論；政策希望減少機構照顧，以寄養家庭、團體家庭等家庭式安置資源優先，但台灣普遍面臨寄養家庭數量不足、新進寄養家庭少等問題，先將持續與地方政府溝通，積極推動資源開發布建。（編輯：李亨山）1130827

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