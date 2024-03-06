成大學生自製首艘抽真空工法人力潛艇 6月參加歐洲國際賽

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（中央社記者張榮祥台南6日電）國立成功大學今天宣布，成大學生自組成立「討海人」團隊，今年將以首艘自製「抽真空工法」人力潛艇Pegasus（飛馬座），挑戰6月底在英國舉行的歐洲國際潛艇大賽。

成大今天發布新聞稿指出，「討海人」團隊成立於2020年9月，此次打造的人力潛艇Pegasus，船長3.22公尺（不含螺槳），重量91公斤（乾重）、1141公斤（濕重），特別加大船長以提供不同身高（160-180公分）隊員駕駛。

人力潛艇Pegasus船殼採用VARTM（Vacuum Assisted Resin Transfer Molding，真空輔助樹酯灌注成型）工法成型。抽真空工法可利用壓力差使樹酯均勻分布規畫空間，有別於傳統手積層一層一層手積，省時且更精確掌控樹酯分布，更能搭配三明治工法大幅減輕潛艇重量，兼顧結構強度。

「討海人」團隊將挑戰今年6月底在英國舉行的歐洲國際潛艇大賽，目前正進行人力潛艇船殼塗裝及水下測試，團隊成員也定期前往小琉球展開潛水訓練。

「討海人」團隊2022年首度以亞洲唯一、台灣首創學生自製潛艇參與歐洲國際潛艇大賽（Europe International Submarine Races，縮寫為EISR），榮獲最佳新人獎。

歐洲國際潛艇大賽，2012年起每2年舉辦1次，提供全世界造船工程學生夢想舞台，學生隊伍透過全程自行設計、製作及操縱潛水艇，完成直線加速性、半徑25公尺轉彎、S型避障等關卡，最後以計時及潛艇設計新穎程度評比。（編輯：陳仁華）1130306