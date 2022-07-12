成大「虱目魚號」參加歐洲潛艇賽 大會臉書秀國旗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

成功大學打造的台灣第一艘人力潛艇「虱目魚號」參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉專也貼出成大團隊和他國參賽學生拿著中華民國國旗的合照，加油打氣。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）成功大學打造台灣第一艘人力潛艇「虱目魚號」，已運抵英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉專也貼出成大團隊和他國參賽學生拿著中華民國國旗合照，加油打氣。

成大今天發布新聞稿指出，成功大學「討海人」團隊帶著台灣第一艘人力潛艇sat-ba̍k-hî（台語「虱目魚」）號，抵達英國樸茨茅斯（Portsmouth）參加歐洲國際潛艇大賽（Europe International Submarine Races），成大團隊同時是此賽事首次非北約、非歐盟國籍的參賽隊伍。

成大表示，歐洲國際潛艇大賽大會臉書（Facebook）粉絲專頁（https://www.facebook.com/subrace.eu），特別貼出成大團隊出訪當地文化機構時，拿著中華民國國旗和他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

成大指出，歐洲國際潛艇大賽2012年起每2年舉辦一次，提供全世界造船工程學生夢想舞台，學生隊伍須透過全程自行設計、製作及操縱潛水艇完成直線加速性、半徑25公尺轉彎、S型避障等關卡，最後以計時及潛艇設計新穎程度等項目進行評比。

「虱目魚號」人力潛艇以FRP玻璃纖維強化塑膠材質製成，長300公分，結合設計、製造，成大團隊希望透過參賽將台灣堅強的造船、航運能力行銷至世界舞台，增加國際知名度。（編輯：陳仁華）1110712