開箱老照片》台灣同志運動先驅祁家威

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（中央社網站）1993年（民國82年）3月8日：中華民國同性戀者人權協會負責人祁家威召開記者會，抗議港片刻意扭曲醜化同性戀。

祁家威高中時向父母坦承同志傾向，獲得家人支持。1986年3月，28歲的祁家威召開記者會出櫃，並宣示推廣防治愛滋病及爭取同性婚姻，是台灣首名公開出櫃的男同志。

1986年戒嚴時期，祁家威與男友到台北地方法院公證結婚，遭到拒絕，再轉向立法院請願，卻因此遭到約談，入監162天。

祁家威多年來積極爭取同婚合法化，2013年與男友到台北市萬華區戶政事務所登記結婚遭拒，又向內政部訴願遭駁，接著提起行政訴訟被駁回定讞，再聲請司法院大法官釋憲。2017年釋字第748號釋憲案宣告，民法親屬篇不允許同性結婚違憲。2019年5月同婚專法通過，台灣成為亞洲第一個同婚合法化國家。

祁家威為同婚平權奮鬥30多年，2017年獲頒第九屆總統文化獎社會改革獎，2020年與總統蔡英文同列《時代雜誌》年度百大最具影響力人物。

想看更多祁家威的照片，立即到中央社影像空間。1130308