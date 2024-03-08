法國推同性戀平反法案 司法部長向歧視受害者致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）法國國民議會昨晚一讀全數通過同性戀平反法案，要求國家負起責任，承認1942到1982年間刑法歧視同性戀，同時希望給予遭定罪者國家賠償。司法部長杜彭－莫瑞提也在議會上向受害者致歉。

繼參議院後，國民議會6日晚間331票全數一讀通過這項「同性戀平反法案」，不僅正式承認法國1942年至1982年執行的法律歧視同性戀，也提出向被當時法律定罪的受害者進行國家賠償。

法國司法部長杜彭－莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）在會議發言時也親口向同性戀歧視法律的受害者致歉。

他說：「今晚以法蘭西共和之名，抱歉」，此時議會響起掌聲。「向法國40年間承受完全不公義壓迫的同性戀致歉。我們的共和國變得更加美好，因為我們能夠承認過去曾丟失部分自由、平等、博愛的基本原則。」

同性戀平反法案最初是由左派社會黨（PS）參議員布吉（Hussein Bourgi）提出，擁有廣大共識。去年11月參議院投票時同樣獲得全數通過，不過由於中間與右派參議員反對，因此僅正式肯認錯誤，刪除國家賠償原則。

昨晚國民議會再度回復給予遭定罪者「國家賠償」的原則，並規劃成立審查國賠申請的委員會。法案接下來將再回到參議院進行審查。

法案報告人社會黨眾議員索里尼亞克（Hervé Saulignac）認為，承認必須和補償一起，「我想法國可以做到和德國、英國、愛爾蘭、西班牙與加拿大一樣的事」，他說。

根據1940至1944年維希政府（Vichy Regime）時期所訂立的刑法，21歲以下男性間的性關係會被視為「不潔或違反自然的行為」，最高可能面臨3年的牢獄之災。對於異性戀，合法性關係的年齡則是15歲。另外，同性戀「不雅暴露」的罪行或罰款也會加重。

直到1982年7月27日，同性戀才正式於法國完全除罪化。

據研究結果，40年間共有約1萬人（幾乎全為男性）因此遭到定罪，其中90%為牢獄刑期。近期的另一個研究則是指出有5萬人因同性戀而遭定罪。

法國史上最後幾位遭歧視法條定罪的受害者布塞（Bernard Bousset）7日接受BFM電視台（BFMTV）採訪時表示，法案永遠無法修復他的傷痛。

他記得出庭受審時整個法庭對他的嘲笑與侮辱，「我意識到我是罪犯、社會異類、恥辱」，最後他遭判大筆罰款。他說：「我躲藏著過活，不斷躲藏不是正常的生活。」（編輯：陳慧萍）1130308