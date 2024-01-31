法國會下議院通過墮胎自由入憲 恐在參院遇障礙

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國國會下議院「國民議會」今天以壓倒性票數同意將墮胎屬「受保障的自由」寫入憲法。這是總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年許下的承諾，接下來將送至參議院審議。

法新社報導，這項頗具爭議的計畫將在參議院面臨保守的共和黨（LR）和極右翼「國民聯盟」（RN）的反對。

國民議會（National Assembly）以493票贊成、30票反對的結果通過此案，馬克宏的中間派少數聯盟和左翼反對黨成員幾乎全都投下贊成票。

法國司法部長杜彭－莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）說：「今晚，國民議會沒有辜負女性史和整個歷史的約定。」

美國聯邦最高法院2022年推翻1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）對墮胎權的裁定，導致憲法對墮胎權近50年的保障蕩然無存。在這之後，馬克宏與其他法國國會議員即主張墮胎權應寫入憲法。在法國，墮胎權自1974年以來就屬合法。

要修改法國憲法，需要公民投票或在國會兩院合併投票中取得3/5多數同意。

法國政府選擇「受保障的自由」一詞來化解國民議會和參議院之間的分歧。國民議會先前投票贊成保障墮胎的「權利」；中間偏右派占多數的參議院目前則僅同意墮胎的「自由」。

許多中間偏右派參議員徹底反對憲法提到墮胎，他們認為這不是憲法議題，且墮胎行為在法國也未受威脅。

參議院將於2月28日開始審議此案文本。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130131