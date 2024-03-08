清明連假離島航線第2波加班機 3/11開放訂位

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）民航局今天宣布，清明節假期自4月4日至7日，因應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，第2波離島航線加班機，將於11日上午9時開放訂位。

民航局規劃，4月3日至8日為航空疏運期，離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已於2月19日開放正班機及第1波加班機訂位。

民航局今天發布新聞稿，因應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，再規劃第2波加班機，3月11日上午9時統一開放訂位。

民航局說，清明連假離島第2波加班機提供7212個座位數，其中，澎湖航線3432個座位數、金門航線3500個座位數，馬祖航線280個座位數。

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民航局說，清明節正處霧季，時有航班因天候不佳無法飛航情形，建議民眾可提前返鄉掃墓，避免影響規劃行程。

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，民航局提醒旅客，應於訂票後3日內完成開票，例如，3月11日訂票者，應於3月13日前完成開票，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。（編輯：陳政偉）1130308