戒菸只靠意志力不容易 專業醫事協助增3倍成功率

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（中央社記者曾以寧台北10日電）人人皆知抽菸有害健康，但文獻指出，就算癮君子想為家人和自己的健康努力，靠意志力戒菸成功率僅5%到10%，結合專業醫事人員協助、適時以諮商與藥物等支援，成功率可達30%。

美國疾病管制中心（CDC）資料指出，戒菸除可以降低罹患心血管疾病風險，還能降低因中風而死亡的風險，戒菸後體內高密度膽固醇（HDL-C）濃度也能快速改善。另有研究指出，參與戒菸計畫的第2型糖尿病患者，3個月內血糖控制和心血管代謝疾病的危險因子皆獲得改善。

高雄長庚紀念醫院醫師陳永年說，42歲第2型糖尿病楊姓患者，因17歲以來長期吸菸，不僅對肺部造成嚴重損害，還加重糖尿病的症狀，但總難戒癮，直到有天呼吸不順、胸口劇痛，緊急送急診，才發現已造成嚴重的心血管問題，如果不立即戒菸，將會對生命造成極大威脅，終於下定決心，在醫師指導下成功擺脫菸癮。

台中榮民總醫院新陳代謝科醫師傅家保表示，在臨床上觀察到很多病人專注在控制三高數值，卻未改變吸菸行為，後續還是發生心肌梗塞、中風或功能退化情形。

安泰醫院腎臟科醫師劉承恩說，幫助被菸所綑綁的癮君子，鼓勵為了家人和自己的健康而努力，適時透過諮商和藥物的雙重支援，見證患者吸菸量逐漸降低的成就，甚至完全戒菸，讓自己深感滿足。

「戒菸」為做好心血管疾病及慢性病照護的重要因素之一。衛生福利部國民健康署新聞資料說明，文獻指出，僅靠意志力戒菸成功率約為5%到10%，然而結合專業醫事人員協助戒菸成功率可達到30%，高出至少3倍。

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為鼓勵心血管疾病相關科別的醫師主動協助病人戒菸，社團法人血脂及動脈硬化學會與國民健康署自民國107年起，合作辦理「獎勵提供心血管疾病病人戒菸服務競賽」持續至今，在相關科別醫師積極參與下，歷年來已經為上萬的病人戒菸。

去年戒菸服務競賽匯集心臟內科、神經內科、新陳代謝科及腎臟科等4個專科，14家醫學中心、20家區域醫院，共430名醫師參賽；在5個半月競賽期間，協助5146人戒菸，其中7月到9月中接受戒菸治療，3個月點戒菸成功者就有223人。經過競賽評比後，共有22家醫院及10名醫師獲獎。（編輯：管中維）1130310