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開箱老照片》素人畫家洪通轟動全台

2024/3/12 07:00
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1976年3月12日洪通畫展舉行預展招待媒體參觀，隔天正式開幕。（中央社檔案照片）
1976年3月12日洪通畫展舉行預展招待媒體參觀，隔天正式開幕。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1976年（民國65年）3月12日：由美國新聞處與藝術家雜誌社合辦的素人藝術家洪通首次畫展，在台北美新處林肯中心舉行。

1920年出生台南南鯤鯓的洪通不識字也未受過美術訓練，50歲時卻突然狂熱於繪畫。

1972年南鯤鯓代天府展出攝影比賽作品，洪通拿了十餘幅自己的作品逕自掛在一旁，結果被ECHO of Things Chinese（英文版「漢聲雜誌」）報導，其作品構圖特殊、用色鮮明，散發原始質樸的力量，引起「中國時報」、「雄獅美術」等媒體跟進。

1976年3月的洪通首展引起熱潮，「中國時報」連5天刊載相關報導及討論，觀展民眾大排長龍，美新處甚至為此延長展出時間。5月移師高雄大統百貨展出，同樣造成轟動。

然而洪通不堪名利之擾，畫展結束後回鄉過著隱居生活，至1987年過世前仍創作不輟，留下300多幅畫作。

想看更多洪通的照片，立即到中央社影像空間。1130312

洪通贈畫給美國駐台大使安克志（右），陪同者包括藝術家雜誌社總編輯何政廣（左）、畫家曾培堯（左二）。（中央社檔案照片）
洪通贈畫給美國駐台大使安克志（右），陪同者包括藝術家雜誌社總編輯何政廣（左）、畫家曾培堯（左二）。（中央社檔案照片）
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