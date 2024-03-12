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正值護照申辦高峰 領務局建議3方式節省時間

2024/3/12 14:23
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（中央社記者吳昇鴻台北12日電）近期正值護照申辦高峰，外交部今天表示，領事事務局建議可多利用3種方式節省時間，包含上網使用「個人申辦護照網路填表及預約系統」，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近戶政事務所透過一站式服務方式送件。

非首次申辦護照的申請人除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬同事或旅行社代為送件。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會指出，近期正值護照申辦高峰，為避免民眾排隊久候，領事事務局建議可多利用以下3種方式，以節省時間，第一，民眾可上網使用「個人申辦護照網路填表及預約系統」，填妥個人資料並上傳數位照片，同時預約送件日期及時段，屆時依約報到可大幅縮減等候時間。

第二，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件，免去舟車勞頓。

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第三，非首次申辦護照的申請人除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬、同事、同學，或旅行社協助代為送件。

領事事務局提到，如果考慮當日是否前往領事事務局或外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處申辦護照，可至官網查詢「申辦護照現場等待人數」、「一般件等待人數」。以領事事務局為例，1小時可處理至少120件現場排隊申請案，而中部及南部辦事處則為70件、雲嘉南辦事處為20件，相關數據受限各辦受理櫃檯數目及案件複雜程度而不同，但可做為現場等候時間的參考。（編輯：張若瑤）1130312

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