出席海外華媒報導頒獎 徐佳青：有自由才能追求真相

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（中央社記者吳昇鴻台北12日電）第4屆「海外華文媒體報導大獎」頒獎典禮今天登場，僑委會委員長徐佳青表示，台灣是華人社區最民主自由的國家，有自由媒體環境才能讓媒體人運用專業追求真相與報導，這就是台灣華文媒體蓬勃發展的原因。

僑務委員會晚間發布新聞稿表示，「第4屆海外華文媒體報導大獎」今天在台北舉辦頒獎典禮，來自世界各地的海外華文媒體與台灣媒體交流。

僑委會指出，活動延續「聚焦台灣、報導台灣」的核心理念，以「永續發展議題下的華媒影響力」為主題；此次來台的海外華文媒體包括美國、馬來西亞、泰國、印尼，以及僑務電子報全球新聞志工，還有來自澳洲與馬來西亞等地的新媒體。

僑委會委員長徐佳青指出，台灣是華人社區最民主自由的國家，而有自由的媒體環境，才能讓媒體人運用專業追求真相與報導，這就是台灣華文媒體蓬勃發展的重要原因。

徐佳青表示，透過海外媒體報導大獎的舉辦，讓台灣在國際獲得更多支持與認同，守護華文媒體的自由。（編輯：林興盟）1130312