更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

出席海外華媒報導頒獎 徐佳青：有自由才能追求真相

2024/3/12 21:36（3/12 22:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
僑委會「第4屆海外華文媒體報導大獎」12日在台北舉辦頒獎典禮，來自世界各地的海外華文媒體與台灣媒體交流。（僑委會提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月12日
僑委會「第4屆海外華文媒體報導大獎」12日在台北舉辦頒獎典禮，來自世界各地的海外華文媒體與台灣媒體交流。（僑委會提供）中央社記者吳昇鴻傳真 113年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北12日電）第4屆「海外華文媒體報導大獎」頒獎典禮今天登場，僑委會委員長徐佳青表示，台灣是華人社區最民主自由的國家，有自由媒體環境才能讓媒體人運用專業追求真相與報導，這就是台灣華文媒體蓬勃發展的原因。

僑務委員會晚間發布新聞稿表示，「第4屆海外華文媒體報導大獎」今天在台北舉辦頒獎典禮，來自世界各地的海外華文媒體與台灣媒體交流。

僑委會指出，活動延續「聚焦台灣、報導台灣」的核心理念，以「永續發展議題下的華媒影響力」為主題；此次來台的海外華文媒體包括美國、馬來西亞、泰國、印尼，以及僑務電子報全球新聞志工，還有來自澳洲與馬來西亞等地的新媒體。

僑委會委員長徐佳青指出，台灣是華人社區最民主自由的國家，而有自由的媒體環境，才能讓媒體人運用專業追求真相與報導，這就是台灣華文媒體蓬勃發展的重要原因。

徐佳青表示，透過海外媒體報導大獎的舉辦，讓台灣在國際獲得更多支持與認同，守護華文媒體的自由。（編輯：林興盟）1130312

#台灣
#僑委會
#徐佳青
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.200