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夜間清晨涼冷 各地白天多雲到晴日夜溫差大

2024/3/13 08:00（3/13 08:52 更新）
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圖為台北市東湖傳統市場騎單車採買民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社台北13日電）氣象署表示，今天天氣與昨天類似，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及南部山區有零星降雨機率；在大陸冷氣團及輻射冷卻作用下，夜間、清晨各地降溫感受明顯，清晨仍須注意低溫。

中央氣象署指出，中部以北及宜花低溫約攝氏11至15度，其中在新北、新竹、苗栗、雲林、宜蘭及金門局部空曠地區仍有10度左右或以下低溫，南部及台東地區低溫約17至19度；白天氣溫北部及東半部地區約18至24度，中南部24至27度，日夜溫差大，請適時調整穿著。

東北風偏強，桃園至台南、台東（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門易有8至9級強陣風，沿海活動也請多留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物移入，中南部位於下風區，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區及馬祖短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1130313

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