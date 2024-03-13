冷氣團及輻射冷卻 苗栗三灣清晨低溫5.5度

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署表示，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天上午6縣市防低溫，清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉攝氏5.5度。氣象專家吳德榮表示，今晚明晨部分平地仍有降至10度以下機率。

中央氣象署發布低溫特報，今天至14日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，今天上午苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生；新北市、新竹縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生（黃色燈號）機率。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉、頭屋鄉5.5度；其他縣市部分，台北市南港區11.4度、台中市大甲區11.1度、高雄市內門區13.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大陸高壓影響，各地晴朗，白天舒適微熱，早晚因輻射冷卻、氣溫偏低，日夜溫差很大；今晚、明晨部分平地的最低氣溫仍有降至10度以下機率。

吳德榮指出，明天至17日轉為高壓迴流型態，天氣穩定，東半部偶有局部短暫雨，明天、15日中層雲逐漸增多，16、17日中層雲逐漸減少；氣溫則逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，18、19日鋒面影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣轉濕涼，中南部受到的影響較小。春季天氣變化頻仍，末期模式模擬常有較大不確定性，需注意最新資料。（編輯：郭諭儒）1130313