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吳德榮：12日鋒面遠離氣溫回升 17日晚北台再變天

2024/3/11 08:37（3/11 09:29 更新）
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圖為北市士林區民眾9日穿外套禦寒。中央社記者翁睿坤攝 113年3月9日
圖為北市士林區民眾9日穿外套禦寒。中央社記者翁睿坤攝 113年3月9日
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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，今天傍晚鋒面抵達，氣溫開始下降，中部以北有明顯降雨，南部也有局部短暫雨；明天白天鋒面遠離、氣溫回升、早晚偏冷；預估下一波鋒面17日晚起抵達，北台灣再變天。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面接近，各地雲量多，局部地區有短暫雨；傍晚鋒面抵達，氣溫開始下降，中部以北轉有明顯降雨，南部亦有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天白天起至13日鋒面遠離、受大陸高壓影響，各地轉晴，白天氣溫明顯回升，早晚因「輻射冷卻」、氣溫偏低，日夜溫差很大。

吳德榮提到，14、15日轉為高壓迴流型態，東半部偶有局部短暫雨，西半部中層雲逐漸增多，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，16日至17日白天天氣相對空檔，西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨，白天舒適微熱、早晚涼；17日晚有一波鋒面抵達，北台灣天氣開始轉變。春季天氣變化頻仍，末期模式模擬常有較大「不確定性」，須注意最新資料調整。（編輯：陳仁華）1130311

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#三立準氣象．老大洩天機
#中央大學大氣科學系
#吳德榮
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