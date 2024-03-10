台南水道博物館淨水池區櫻花遲到 估3月下旬盛開

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南山上花園水道博物館淨水池區為台南少數賞櫻景點，今年花期受氣候影響遲延，館方觀察目前約綻放4成，估計3月下旬進入盛開期，民眾可把握機會前往賞花。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，從2016年起，館方在專家協助下規劃，搭配日式風格建築，於淨水池區總計栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻及八重櫻，其中絕大多數是河津櫻，由於就位於停車場旁，每年春節前後正值花期，成為台南熱門賞櫻景點。

謝仕淵表示，淨水池區是南台灣平地少見賞櫻處，去年停車場旁河津櫻大爆發，每天都有不少民眾前往賞花，今年雖受天氣影響，花況不如預期，但還是可欣賞櫻花在不同季節展現姿態。

館方人員表示，疑似受去年底連續幾波低溫影響，以往在2月就進入花期的淨水池區櫻花，目前綻放約4成，創下山上花園水道博物館開園5年來最晚開花紀錄，預計3月下旬進入盛開期。

館方指出，目前園區內墨水樹正值花期，樹垂枝隨風搖曳黃花十分美麗，接著還有金黃色風鈴木、粉色花旗木會接力綻放，民眾可安排時間前往賞花。（編輯：陳仁華）1130310