更多編輯台推薦新聞：
二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據
國際

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據

「金門」導演江松長爭奧斯卡獎：要讓國際了解台灣人的心情
娛樂

「金門」導演江松長爭奧斯卡獎：要讓國際了解台灣人的心情

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南水道博物館淨水池區櫻花遲到 估3月下旬盛開

2024/3/10 12:27（3/10 13:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南山上花園水道博物館淨水池區栽種的櫻花今年花期較晚，目前僅綻放約4成，館方估計3月下旬進入盛開期。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月10日
台南山上花園水道博物館淨水池區栽種的櫻花今年花期較晚，目前僅綻放約4成，館方估計3月下旬進入盛開期。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南山上花園水道博物館淨水池區為台南少數賞櫻景點，今年花期受氣候影響遲延，館方觀察目前約綻放4成，估計3月下旬進入盛開期，民眾可把握機會前往賞花。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，從2016年起，館方在專家協助下規劃，搭配日式風格建築，於淨水池區總計栽植超過500棵河津櫻、富士櫻、吉野櫻及八重櫻，其中絕大多數是河津櫻，由於就位於停車場旁，每年春節前後正值花期，成為台南熱門賞櫻景點。

謝仕淵表示，淨水池區是南台灣平地少見賞櫻處，去年停車場旁河津櫻大爆發，每天都有不少民眾前往賞花，今年雖受天氣影響，花況不如預期，但還是可欣賞櫻花在不同季節展現姿態。

館方人員表示，疑似受去年底連續幾波低溫影響，以往在2月就進入花期的淨水池區櫻花，目前綻放約4成，創下山上花園水道博物館開園5年來最晚開花紀錄，預計3月下旬進入盛開期。

館方指出，目前園區內墨水樹正值花期，樹垂枝隨風搖曳黃花十分美麗，接著還有金黃色風鈴木、粉色花旗木會接力綻放，民眾可安排時間前往賞花。（編輯：陳仁華）1130310

#台南市
#謝仕淵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41