阿里山花季登場櫻王滿開 週末人潮較平日成長1倍

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣10日電）阿里山花季今天登場，今年受到氣候影響，阿里山國家森林遊樂區櫻王染井吉野櫻已滿開；園區統計，入園人數較平常日成長1倍，估下週末將再攀升，籲民眾善用疏運專車。

林業保育署嘉義分署今天在阿里山國家森林遊樂區沼平公園開鑼，宣告為期30天的阿里山花季登場。嘉義分署分署長張岱、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、交通公路局雲嘉南區養護工程分局長郭清水等人出席。

開幕儀式上，「众擊坊」透過深沉鼓聲為阿里山譜寫一段美麗鼓樂，舞台從沼平公園延伸至阿里山山椒魚館旁森林；另外，蔬食料理團隊以阿里山在地食材結合山林特色製作限定餐點，推出「限定森林餐桌」，讓遊客體驗視覺與味覺饗宴。

根據嘉義分署統計，平常日入園人數約2500人，隨著花季到來，人潮逐漸成長，昨天單日最高人數5800人，預估下週將再掀另一波高潮；也呼籲民眾上山善用疏運專車，並留意假日交通管制時間。

張岱表示，日治時期日本人陸續將日本櫻花移至阿里山栽種，其中染井吉野櫻更是阿里山花季主角，今年受氣候影響，目前已經滿開（盛開），另外還有紫藤、木蘭、一葉蘭等花卉接力綻放，不同時間來訪皆可欣賞到不同花卉。

嘉義分署阿里山工作站技術士蕭明學接受媒體聯訪時指出，今年因氣候偏暖，花期較往年提前7至10天，經典賞花地點如阿里山派出所後方、祝山觀日平台吉野櫻已開3至4成；除了花期較早的山櫻花、霧社山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻，還有白木蘭、紫玉蘭、台灣一葉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等多樣花卉，接力開花至4月底。（編輯：陳仁華）1130310