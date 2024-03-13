三總移植專責病房啟用 給奉獻大愛者最大尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北13日電）三軍總醫院移植專責病房啟用，移植患者不再四散各科別，毋須擔心與其他患者混住增感染風險，集中資源提供更縝密照護；器捐中心董事長李明哲認為，這是給奉獻大愛者最大尊重。

三總今天上午舉行移植專責病房揭牌，三總院長洪乙仁致詞時表示，三總是台灣北區五臟皆可移植醫學中心，累積完成心臟移植258例、肺臟移植1例、肝臟移植637例、腎臟移植383例、胰臟移植1例、眼角膜移植860例，專責病房啟用，將持續秉持傳遞生命與大愛精神。

三總移植醫學部長柯宏彥表示，移植患者屬於醫院內高感染風險族群，但過去還沒成立專責病房前，患者散在各科別，必須與其他患者混住，可能提高感染風險，甚至因為擔心感染，移植患者旁邊床位無法收人，影響病房利用率，醫院內移植資源更是無法集中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯宏彥說，三總移植專責病房是以移植病人為中心的整合單位，如心臟血管外科、一般外科、泌尿外科及胸腔外科，移植病人統一集中照顧，專責團隊有專責主治醫師、專責專科護理師、社工師、個管師、營養師、協調師等，設置有20床，提供移植患者更縝密專業照護。

李明哲表示，接觸台灣移植醫療多年，在他心目中，三總移植專責病房是全台唯一，其他醫院即使有專責，編制仍是心肺一起、肝腎一起，「心肝肺腎隔著橫隔膜，從來都是分開的」；移植專責病房就像海軍陸戰隊，由精英中的精英提供照護，這是給願意器捐奉獻大愛的人最大尊重。（編輯：陳仁華）1130313