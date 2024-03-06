生態衝擊說明不清 信大礦場環現差遭退回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北6日電）信大第二礦場第三採掘場通過環評後歷時17年未開發，送環現差環境部今審查，但包含林業署、當地居民、環評委員都認為此案對生態帶來明顯衝擊且報告說明不符需求，建議退回。

環境部今天召開「信大水泥第二礦場第三採掘場開發案--環境影響說明書現況差異分析及對策檢討報告」專案小組第2次初審會議，也是去年礦業法修法三讀後，首宗送審的老舊礦場。

此案場址位於宜蘭南澳大白山，第1次初審為去年10月，由於涉及國有林班地租用，擁有土地所有權的農業部林業及自然保育署當時會中表示，開發範圍為台灣水青岡棲地，將比照鄰近其他礦場採較嚴謹規範不予核定租用，建議開發單位不開發。

林業署今天重申將不予租用的立場，強調此案涉及保安林及地滑地質敏感區域，開發可能會有衝擊影響，仍建議不應開發。

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲堅持反對開發，指出宜蘭西帽山是台灣有史以來雨量最高的測站，年累積雨量達逾1.2萬毫米；西帽山緊鄰大白山，山區會挾帶大量土石造成下游淤積，清淤除了大筆經費，也關係到蘇澳人民的生命安全。

當地居民、在福山森林動態樣區擔任每木調查的研究助理廖小姐表示，該場址是東北季風迎風面以及石灰岩地質所形成的南北植群的壓縮帶，得天獨厚的生態系，全台灣、乃至全世界找不到第2個相似的植群組成；且當地也是保育類物種以及紅皮書物種的重要棲地，不應該繼續在這個高生態敏感區域開發。

地球公民基金會表示，礦業法修法後1年內要取得當地部落的諮商同意，此案也涉及多個部落的傳統領域，業者應進行諮商作業；報告中看不出來最新調查的珍稀物種衝擊減緩的對策。

環評委員呼應民眾發言，指出報告中對許多問題都沒有回答。在閉門會議中也有環委直言，現在的機制下，就算每一關審查都通過，但付出代價卻是環境，「山坡地租給你挖地平地可以還嗎」，變成美國大峽谷怎麼可以有樹能生出來；現勘看了不是很滿意，復植的情況連基本的草原都恢復不好。

環委認為本次補充修正報告未符規定要求，如生態、地質差異分析及保育措施等說明不清，建議本案退回；另外請經濟部地質調查及礦業管理中心審酌後續同意開發與否，並請開發單位評估撤案可能的可能性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

信大水泥在民國87年環評審查通過，92年因台灣水泥公司太白山礦場及信大水泥公司第二礦場礦區公界及毗鄰區域聯合開採案，審查要求承諾信大第二礦場第三採掘場暫停開發20年。

聯合開發計畫自95年動工，至今已逾17年，根據規定，獲得開發許可逾3年未開發，就必須進行「 環境現況差異分析 （環現差）」。信大公司表示，為延續礦場穩定產能，需著手籌備復工的前置作業，因此送案審查。（編輯：李亨山）1130306