開箱老照片》中華職棒元年開打

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（中央社網站）1990年（民國79年）3月17日：中華職業棒球賽首場比賽開打，職棒元年揭開序幕。

1989年10月23日，「中華職業棒球聯盟」在兄弟大飯店舉行成立大會，味全、統一、三商、兄弟成為第一批投身職棒球團經營的四個企業。隔年3月17日台灣棒球史上的首季職棒聯賽開打，職棒元年就此揭開序幕，繼日本、韓國之後，台灣成為亞洲第三個正式成立職業棒球運動的國家。

首日的兩場比賽分別為下午2時30分由統一獅隊對兄弟象隊、晚間7時由三商虎隊對味全龍隊，由台視負責全程實況轉播。

兄弟象投手張永昌是我國職棒史上投出第一球的投手，最後統一獅隊以4比3擊敗兄弟象隊獲得我國職棒史上的第一勝，統一獅投手杜福明也因此成為職棒史上的第一位勝投投手。

至於晚上的龍虎之爭則是由味全龍先攻，最後三商虎隊以3比0擊敗味全龍隊，三商虎投手涂鴻欽成為我國職棒史上第一位寫下完封勝的投手。

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