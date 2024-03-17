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開箱老照片》中華職棒元年開打

2024/3/17 07:00（3/17 08:54 更新）
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1990年3月17日中華職業棒球賽在台北市立棒球場開打，旅日棒球選手王貞治為職棒元年的第一場比賽揮棒，捕手為中華職棒聯盟會長唐盼盼。（中央社檔案照片）
1990年3月17日中華職業棒球賽在台北市立棒球場開打，旅日棒球選手王貞治為職棒元年的第一場比賽揮棒，捕手為中華職棒聯盟會長唐盼盼。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）1990年（民國79年）3月17日：中華職業棒球賽首場比賽開打，職棒元年揭開序幕。

1989年10月23日，「中華職業棒球聯盟」在兄弟大飯店舉行成立大會，味全、統一、三商、兄弟成為第一批投身職棒球團經營的四個企業。隔年3月17日台灣棒球史上的首季職棒聯賽開打，職棒元年就此揭開序幕，繼日本、韓國之後，台灣成為亞洲第三個正式成立職業棒球運動的國家。

首日的兩場比賽分別為下午2時30分由統一獅隊對兄弟象隊、晚間7時由三商虎隊對味全龍隊，由台視負責全程實況轉播。

兄弟象投手張永昌是我國職棒史上投出第一球的投手，最後統一獅隊以4比3擊敗兄弟象隊獲得我國職棒史上的第一勝，統一獅投手杜福明也因此成為職棒史上的第一位勝投投手。

至於晚上的龍虎之爭則是由味全龍先攻，最後三商虎隊以3比0擊敗味全龍隊，三商虎投手涂鴻欽成為我國職棒史上第一位寫下完封勝的投手。

想看更多中華職棒的照片，立即到中央社影像空間。1130317

2017年職棒傳奇球星公益賽，原味重現職棒元年開幕戰先發投手組合，由象隊張永昌（中右）對上獅隊杜福明（中左）。（中央社檔案照片）
2017年職棒傳奇球星公益賽，原味重現職棒元年開幕戰先發投手組合，由象隊張永昌（中右）對上獅隊杜福明（中左）。（中央社檔案照片）
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