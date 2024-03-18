台科大研發新系統1小時檢測癌細胞數量 助提早發現癌轉移

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（中央社記者許秩維台北18日電）台灣科技大學團隊研發「全自動雷射繞射免標記流式細胞計數系統」，只需1小時就能檢測癌症循環腫瘤細胞的數量，有助於提早發現癌症是否轉移，爭取黃金治療時間。

台科大今天發布新聞稿指出，根據衛生福利部公告的國人10大死因，癌症連續41年蟬聯第1，癌症轉移成為患者最害怕發生的惡夢；癌症腫瘤擴張會釋放出循環腫瘤細胞（CTC）進入血液，因此CTC可成為癌症手術或藥物治療成效的指標，方便醫師監控癌症細胞及調整治療方案。

台科大材料科學與工程系教授陳建光帶領團隊研發「全自動雷射繞射免標記流式細胞計數系統」，能在1小時內完成癌症CTC的數量檢測，提早發現微小轉移及風險，為癌症的早期診斷與治療提供快速有力的參考指標，此研究也獲得國家新創獎肯定。

陳建光表示，現今的CTC計數是以磁珠捕捉螢光染色法為主，過程需要專業技術人員操作及判讀，需2週才能獲得檢測結果，過程繁瑣費時，且染劑時效與操作者判讀都會影響準確度及穩定度，目前屬於醫院自費項目，每次檢測費用約新台幣1.5至2萬元之間，難以推廣至普羅大眾。

為及早發現癌症轉移的徵兆並降低檢測成本，陳建光透過光柵繞射晶片及流體雷射儀，可快速偵測出血液中CTC的數量，大幅減少染劑、人力成本及人工判讀的誤差，約1小時就可獲得血液中CTC的數量，對於癌症初期患者能達到早期發現、早期治療的效果，並提升晚期患者用藥的靈活性。

陳建光提到，以傳統螢光染色法檢測，CTC細胞在檢測完後將會死亡，但使用全自動雷射繞射系統進行計數後，細胞依然具備活性，可培養並進行癌症藥物試驗，汰除對病患藥效較低的藥物，省下不少黃金治療時間，還可使用尿液、唾液、沖洗液等進行檢測，擴大檢測樣本的類別及彈性。

目前全自動雷射繞射系統正依循醫療法規申請儀器認證，預計3至4年後可量產並在醫院使用。陳建光指出，由於每種癌症腫瘤釋放CTC的數目與方式不盡相同，希望能有更多種類癌症的治療能與CTC結合，使CTC數量指標能幫助患者得到更快速、更有效的治療，並減少健保負擔。（編輯：管中維）1130318