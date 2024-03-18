全世界僅台灣日本有 北投石特展東京展出

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京18日專電）中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生・文化・科技展」今天起至22日在文化部駐日台灣文化中心展出。北投石僅在台灣北投與秋田縣的玉川溫泉出產，是相當稀有的礦物。

駐日代表謝長廷、中華觀光事業發展基金會會長劉政池、玉川溫泉代表取締役（對外代表公司的董事）畠山米一、仙北市國際交流協會會長西村隆作、台灣觀光協會東京事務所所長鄭憶萍、僑務委員林月理、林裕玲等人下午出席開幕儀式。

目前全世界僅有北投溫泉以及玉川溫泉擁有北投石，這兩家溫泉在2011年締結為姊妹溫泉，成為台日友好交流的象徵。

謝長廷致詞時表示，他去年前往玉川溫泉，看到象徵友好的紀念碑，感到十分高興。這次透過北投石展覽，希望吸引更多人實際前往台灣體驗北投溫泉。

北投石是日治時期，岡本要八郎於1906年在北投溫泉發現的新品種礦物，內有硫酸鹽和多種元素，特徵是含有微量的放射性元素鐳，當時引發關注。1912年以溫泉所在地北投命名為「北投石」。

這次展出的北投石包括劉政池的個人收藏，以及來自玉川溫泉的北投石。

劉政池表示，大約40年前，他受到前總統李登輝的啟發，開始收集並研究北投石，發現日本在研究北投石方面成果豐碩，在國內外發表許多學術論文。他認為，北投石的能量如果能夠深入研究，並加以應用，一定可以造福更多人。

畠山米一表示，北投石是溫泉在河床沈澱形成的礦石，特徵是因為成分數十年改變一次而形成的條紋模樣。由於10年才能沈澱1公釐至2公釐，5公分厚的北投石大約要500年才能形成。

他表示，他上個月訪問台灣時，也去參觀了北投溫泉的地熱谷，發現旁邊鋪設了一條環繞步道，變得非常漂亮，令他非常驚訝，感受到台灣人非常珍惜觀光資源。與台灣締結合作後，他每年都會和仙北市長一同參加11月的北投溫泉季，希望未來也能繼續與台灣交流，深化友好關係。（編輯：周永捷）1130318

中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，中華觀光事業發展基金會會長劉政池（左）和玉川溫泉代表取締役畠山米一互贈紀念品。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日

中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，18日下午舉辦開幕儀式，與會人士合影。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日

中華觀光事業發展基金會與日本玉川溫泉主辦的「台日北投石養生．文化．科技展」18日至22日在文化部駐日台灣文化中心展出，駐日代表謝長廷18日下午出席開幕儀式並參觀展覽。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月18日