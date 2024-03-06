東京食品展 黃偉哲出席力推「台南號」逾80種好物

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（中央社記者張榮祥台南6日電）2024東京國際食品展昨天開展，台南市長黃偉哲出席台灣館開幕，力推「台南號」逾80種優質產品，以吸引更多外銷訂單，幫助農漁民及業者生計。

台南市政府今天發布新聞稿指出，全球三大食品展之一的2024東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2024），昨天在日本東京國際展示場開展，黃偉哲率領多家農漁會、加工廠、食品業、伴手禮業者等集結成「台南號」參與。

市府表示，黃偉哲昨天也出席台灣館開幕力推台南逾80種優質產品，駐日代表謝長廷到台南攤位試吃產品，大讚美味，為台南物產品質掛保證，這些產品都是進軍海外市場的一時之選。

黃偉哲說，大家想起台南時，不要只想到台積電，今年是台南400年，紀念同時要推薦台南鳳梨、芒果、文旦、芝麻、蝴蝶蘭等農產品及加工品，日本是非常重視食安的國家，台南也要分享最好東西給消費者。

黃偉哲表示，台南農漁特產及花卉在東京食品展受到肯定，顯示台南團體合作主動行銷世界方向是正確的，不僅將台南產品推向國際舞台，也是和海外買家深入合作的重要契機。

黃偉哲說，台南今年參加東京國際食品展，持續推出更多優質產品，包括鮮果、果乾、水產品、冷凍產品、伴手禮及花卉，攤位規模也變大許多，以吸引更多外銷訂單，幫助農漁民及業者生計。（編輯：陳仁華）1130306