屏東21廠商赴東京食品展 在地品牌提升國際競爭力

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）2024東京國際食品展今天開幕，屏東共有21家廠商參展，屏東縣長周春米為屏東隊打氣並預祝業績破100億元，提升在地品牌國際競爭力。

屏東縣政府發布新聞稿表示，為期4天的東京食品展今天在東京國際展示場登場，包括駐日代表謝長廷、縣長周春米及台南市長黃偉哲等都出席台灣館開幕典禮；東京食品展是全球前三大專業食品展，也是展現屏東好物的重要國際平台，周春米上任以來，連續2年東京食品展都不缺席，要做產業界最佳後盾。

周春米表示，今年屏東館有14家廠商與台灣館有7家屏東廠商，屏東共有21家參展，是13個參展縣市中數量最多，帶來石斑魚、午仔魚、鰻魚、蒲燒鰻及芒果、鳳梨、珍珠等，參展品項豐富多元，包含開幕表演的四大玩偶香蕉、芒果、毛豆及紅龍果，都是屏東特產，不管質或量都名列前茅，盼以業績突破新台幣100億元為目標。

縣府提及，今年屏東館展出的14家廠商有峰漁、浤良食品、味一食品、豐誠冷凍食品、朝海生物科技、佳辰實業、健翔興業、六堆釀興業、屏榮實業、義香食品加工廠、御田食品、健康樂活生醫及首次參展的隆興製麵與屏大生物科技。

另外，台灣館7家廠商則分別為廣大利、聯夏、新城、如記、台畜、栗煬、香草蘭。（編輯：郭諭儒）1130305