打籃球急停跳投 國中生落地癱倒「脛骨粗隆骨折」

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄15歲李姓國中生日前打籃球時，在急停跳投落地後，膝蓋下方突劇痛，整個人癱倒在地，送醫發現是脛骨粗隆骨折；經固定手術及清除關節血水，約2至3個月復健後痊癒。

李姓學生熱愛打籃球，每天至少打1至2小時，日前卻因急停跳投動作苦不堪言，經高雄市中正脊椎骨科醫院診斷出脛骨粗隆骨折，除進行固定手術，在生長板打上3支骨丁、繫上鋼線固定外；因骨折也侵犯關節面，醫師也以關節鏡清除關節內血水。

中正脊椎骨科醫師廖志祥表示，脛骨粗隆是脛骨上緣突起部分，它是膝蓋韌帶與脛骨連結處，患者打籃球、踢足球、跳高時，起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由膝蓋韌帶傳送到脛骨粗隆上，把脛骨粗隆處的生長板硬生生拉起，造成骨折。

廖志祥說，脛骨粗隆骨折好發於12至15歲年輕運動愛好者，青少年脛骨近端有兩處生長板，處於快速發育階段；在15歲增高期後段，脛骨粗隆處的生長板還未閉合，仍處於疏鬆、脆弱層，但青少年的肌肉、肌腱及韌帶快速生長，在股四頭肌劇烈拉扯下，造成脛骨粗隆骨折。

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廖志祥提醒，青少年脛骨粗隆處的生長板尚未閉合，過度跳躍容易造成骨折；在脛骨粗隆骨折前，常先發生脛骨粗隆骨凸炎，若膝蓋前側不適超過3週，經休息、藥物治療仍未改善，就應盡早就醫。

廖志祥建議，民眾適當運動，強化膝蓋周邊肌肉、骨骼，讓膝蓋穩定性更高，可預防脛骨粗隆骨折；另外，運動前適當伸展，例如股四頭肌及腿後肌腱的伸展，讓肌腱保持柔軟度，運動前也要暖身，循序漸進，讓骨骼發育跟上肌力。（編輯：陳仁華）1130319