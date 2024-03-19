東成醬油混用他廠醬汁 南市府抽驗釐清是否違法

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南老字號醬油廠東成醬油標榜以古法釀造，卻遭爆料向其他大廠購買基底醬油，調味後貼標販售，台南市政府今天下午前往稽查，因原料批次及產品眾多，抽驗釐清是否違法。

台南市政府衛生局新聞稿指出，衛生局接獲相關訊息後，下午會同政風單位、台南市消保官及食品藥物管理署南區管理中心人員，前往製造場所展開調查。

衛生局指出，調查包括業者自其他大廠購買的基底醬油，使用於所販售的何種產品，因原料批次及產品眾多，仍待持續釐清，後續將針對疑似產品進行抽樣檢驗，確認宣稱釀造醬油標示是否符合規定，倘有涉及標示不實或攙偽假冒部分，將依法處辦。

衛生局指出，依據食品安全衛生管理法規定，若標示、宣傳或廣告有不實、誇張或易生誤解情形，可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰，若有攙偽或假冒情形，則可移送司法單位偵辦。

鏡週刊報導，在台南創立逾一甲子東成醬油標榜古法釀造，但為降低成本、提高產能，不再自釀，而是向萬家香、高慶泉等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售，涉嫌欺騙消費者。

東成醬油今天稍早回應指出，因目前有產能不足情形，因此選用高慶泉、萬家香等優質廠家生產醬汁協助彌補，對外採購基底醬汁先進內部產線做風味調整，再經標準流程嚴格把關後出貨，也並非如媒體報導所言不再自釀，將儘速完成擴廠作業。（編輯：謝雅竹）1130319