東成醬油遭爆採購其他牌醬汁調味販售 1個月內無條件退貨

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南老字號醬油廠東成醬油標榜以古法釀造，卻遭爆料向其他大廠購買基底醬油，調味後貼標販售，東成醬油今天晚間發布聲明指出，即日起1個月內接受產品無條件退貨。

東成醬油晚間在官網發布聲明指出，東成醬油公司因產品屬性及市場不同，故部分產品確有採購萬家香及高慶泉安全合格產品醬汁調製醬油，產品符合目前法規使用及釀造方法，持有相關合格檢驗報告，食用安全無虞。

聲明中指出，如消費者仍有疑慮，東成醬油接受產品無條件退貨，即日起至公告後1個月內，也就是至113年4月19日下午5時止，消費者可憑產品（包裝或發票）至台北直營門市、台南直營門市、高雄直營門市或總公司業務單位辦理退貨。

鏡週刊報導，在台南創立逾一甲子東成醬油標榜古法釀造，但為降低成本、提高產能，不再自釀，而是向萬家香、高慶泉等醬油大廠購買基底醬油調味，再貼上東成商標對外販售。

台南市政府今天下午派員前往稽查，調查採購的基底醬油使用於所販售的何種產品，因原料批次及產品眾多，後續將針對疑似產品進行抽樣檢驗，若有涉及標示不實或攙偽假冒部分，將依法處辦。（編輯：謝雅竹）1130319