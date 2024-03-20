冷氣團持續影響北部東部偏涼冷 中南部日夜溫差較大

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（中央社台北20日電）氣象署表示，今天持續受大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫只有攝氏12至14度，大台北及基隆有局部10度以下低溫，其他地區約15、16度，各地皆偏冷，晨起外出做好保暖。

中央氣象署指出，白天北部、東北部及東部仍偏涼、偏冷，高溫約18到20度，其他地區較為舒適溫暖，高溫可達23至25度，中南部日夜溫差較大；水氣偏少，各地大多晴到多雲，僅花、東及恆春半島有零星降雨。

東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至10級強陣風，東部及東南部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可達2至4米，海上作業及海邊活動請特別注意。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天受大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1130320