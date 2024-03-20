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北北基今晨局部低溫不到10度 吳德榮：22至25日漸回暖

2024/3/20 08:32（3/20 09:40 更新）
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圖為新北市板橋區外出民眾穿外套、戴圍巾禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北20日電）根據氣象署網站，今天清晨全台平地最低溫為基隆市七堵區攝氏8.9度，北北基皆有局部地區出現10度以下低溫。氣象專家吳德榮表示，今明兩天早晚很冷，22至25日天氣逐日回暖。

中央氣象署發布低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今晨至上午基隆、新北及台北局部空曠地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。

根據氣象署網站，今天清晨全台平地最低溫為基隆市七堵區8.9度；其他縣市部分，新北市汐止區為9.5度、台北市文山區9.7度、台中市霧峰區13.5度、台南市安南區14.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天大陸高壓影響，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷；部分平地因「大陸冷氣團」加上晴朗、靜風，清晨有10度以下的「輻射低溫」。

吳德榮指出，22至25日高壓迴流影響，各地晴時多雲，天氣逐日回暖；23日起東半部偶有局部短暫雨，西半部及金馬易起霧。

吳德榮說，26日鋒面快速通過，北部、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼；中南部影響小。（編輯：郭諭儒）1130320

#吳德榮
#基隆市
#中央氣象署
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