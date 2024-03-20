移工黑戶寶寶引關注 勞動部擬移工懷孕指引

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）失聯移工子女因兒少受虐案引關注，勞動部今天說，移工黑戶寶寶牽涉非法停居留外國人，需要醫療、安置等社福資源協助，各部會負責不同面向，正訂定移工懷孕權益保障指引。

1歲男童疑遭虐死案還在檢討，後又有2移工子女遭通報重大兒虐，引起社會對於移工黑戶寶寶關注。立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長許銘春專題報告並備質詢，許銘春會前接受媒體聯訪，針對移工黑戶寶寶的協助措施做說明。

許銘春表示，黑戶寶寶是非本國籍兒少，牽涉到不同身分、非法停居留外國人所生的子女，需要醫療、安置社福資源教育等協助，行政院已召開跨部會協調，定調由衛福部主責，其他部會則有不同協助措施。

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許銘春說明，內政部將協助黑戶寶寶國籍認定、居留及失聯移工與其所需子女的安置，衛福部負責安置醫療、社會資源以及常規疫苗接種協助，勞動部則會協助黑戶寶寶安置、遣返等費用，各部會後續都會依照主責機關衛福部規劃，提供相關協助。

許銘春也提到，目前發展署也在研訂移工懷孕的權益保障指引，盼提升移工懷孕前後協助，確保移工、雇主權益。（編輯：郭諭儒）1130320