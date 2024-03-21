白天起冷氣團減弱各地晴朗回溫 北部高溫可升至23度

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（中央社台北21日電）氣象署表示，今天清晨受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣仍偏冷，其他地區早晚亦偏涼，最低溫出現在桃園市大溪永福的攝氏8.9度；白天起冷氣團減弱，北部及東半部地區高溫將回升到20至23度。

中央氣象署指出，北部及宜、花地區低溫普遍為12至15度，新北至苗栗及東半部局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫出現機率，仍應注意保暖；中南部及台東約16到18度。

白天起冷氣團減弱，北部及東半部地區高溫將回升到20至23度，中南部地區高溫約26至28度，體感溫暖微熱，日夜溫差較大；降雨方面，由於環境水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星短暫陣雨。

此外，東北風影響，今天上午恆春半島仍有較強陣風，海上作業及海邊活動請留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天清晨受大陸冷氣團影響，白天大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，高屏地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1130321