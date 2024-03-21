基隆桃園清晨最低溫8.9度 吳德榮：25日前逐日回暖

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署針對新北至苗栗、東半部發布低溫特報，今晨最低溫在桃園市大溪區、基隆市安樂區皆為攝氏8.9度；氣象專家吳德榮表示，今天各地晴朗早晚冷，25日前天氣逐日回暖，白天暖熱如夏。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團影響，今晨各地氣溫明顯偏低，新北至苗栗及東半部局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

根據氣象署網站，今天清晨最低溫為桃園市大溪區、基隆市安樂區皆為8.9度，新北市雙溪區9度、花蓮縣壽豐鄉9.3度、新竹縣寶山鄉9.4度；其他縣市部分，台北市南港區11.1度、台中市神岡區12.6度、台南市佳里區12.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大陸高壓影響，各地晴朗穩定，白天舒適早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至25日高壓迴流影響，各地晴時多雲，天氣逐日回暖，白天「暖熱如夏」；23日起中南部局部高溫將逼近35度，東半部偶有局部短暫雨機率，西半部及金馬易起霧。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，26日微弱鋒面快速通過，北部、東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼，中南部影響小；27日鋒面東移，天氣好轉，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨。（編輯：陳仁華）1130321