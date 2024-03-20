苗栗以北21日防低溫10度 週末回暖各地上看30度

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署今天表示，明天清晨苗栗以北、宜花地區仍可能有局部攝氏10度以下低溫，明天白天起回溫，北部高溫可達20度，接著各地逐日漸暖，週末2天白天都有機會達30度以上。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，苗栗以北及宜蘭、花蓮局部地區可能有10度以下氣溫。

曾昭誠表示，明天白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北部高溫可回升至20度以上，接著氣溫逐日回暖，預計週末2天各地高溫都可達30度以上，中南部也可達34、35度左右。

曾昭誠說，明天各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；台灣附近環境風逐漸轉為偏東風至東南風，22、23日起北部、宜蘭、中南部山區午後有零星陣雨，24、25日午後西半部山區及東北部地區有零星短暫陣雨。

曾昭誠提到，預計26日有下一波鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部再轉涼有雨；27日主要為東北季風影響，降雨範圍縮小，北部及東北部天氣較涼。

曾昭誠提醒，23日至26日清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲；24日至26日西半部地區夜晚及清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1130320