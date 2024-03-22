新北市中學教學參訪團赴瑞典交流 考察北歐自主學習

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩22日專電）多名新北市國中校長、教育界人士組團赴北歐參訪，21日拜會駐瑞典代表處，在代表谷瑞生安排下與瑞典國會議員針對自主、數位應用學習等主題進行交流。

「新北市NTSRL自主學習教育歐洲參訪團」由新北市政府教育局籌組，21日拜訪駐瑞典代表處，代表谷瑞生邀請瑞典國會教育委員會議員暨基督教民主黨教育政策發言人安德瑞（Lili Andre），及瑞典民主黨致力移民問題及新住民教育的國會議員普爾（Nima Gholam Ali Pour）到場與參訪團交流。

谷瑞生致詞時表示，台灣、瑞典共享民主價值，台灣過去創造經濟奇蹟及政治奇蹟均源自於對教育的重視。北歐各國如丹麥、瑞典及愛沙尼亞近年來在國民教育競爭力排名一直名列前茅，期盼北歐的教育觀念和策略，能有助於提高台灣教育的質量與國際視野。

基民黨國會議員安德瑞表示，台瑞親善友好，交流範圍應擴及教科文等領域，並讓兩國年輕世代及早交流，以奠定兩國友誼之堅實基礎。

曾擔任國民教育教師的瑞典民主黨國會議員普爾，除分享實務經驗以外，也有意推動其選區瑞典瑪爾默市（Malmo）中小學與台灣學校交流合作。

福和國中校長陳君武、柑園國中校長黃淑君會中表示，以學習者為中心的課程與教學，在全世界受到越來越多關注；北歐國家在教育上強調自主與創造已有很長歷史，瑞典的國家教育局（Skolverket）在2011年頒布的國中小學課程標準，即強調每個學生的個人發展，希望北歐教育促進學生自主學習的模式，能做為新北市未來推動政策與教學實務的參考。

國家教育研究院研究員洪詠善表示，依據2022年的國際學生能力評量計畫（PISA），台灣學生和北歐各國一樣，國際評比表現佳，不受疫情影響，能建構具有韌性教育系統。

他也指出，北歐國家數位治理支持學校數位學習與新興科技應用，透過跨系統協作支援教師創新教學和學生自主學習，令人印象深刻。（編輯：陳慧萍）1130322